Potrivit postului public de televiziune NHK, seful Guvernului, afectat de vechea sa boala intestinala, si-a exprimat "intentia de a demisiona pentru a evita perturbarea scenei politice nationale".

Abe ocupa postul fara intrerupere de la sfarsitul anului 2012, un record de longevitate pentru un prim-ministru japonez. El ar fi trebuit sa ramana in functie cel putin pana in septembrie 2021, dar starea sa de sanatate s-a deteriorat rapid in ultima perioada.

Anterior, liderii Partidului Liberal-Democrat, din care face parte, afirmasera ca Abe nu are nicio problema in indeplinirea atributiilor,…