Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Fumio Kishida a anuntat luni ca il demite din functia de secretar pe fiul sau, Shotaro Kishida, acuzat de „comportament necorespunzator” la resedinta oficiala, transmite AFP.

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, este de parere ca sindicatele din domeniu trebuie sa declanșeze o greva generala dupa ce o profesoara de japoneza a fost injunghiata in gat de un elev.„Este binecunoscuta lupta mea cu sindicatele. Consider ca acum, dupa atacul de la Creanga, este DATORIA…

- Un val de canicula lovește Europa! Se intampla in Spania sau Franța. Meteorologii anunța un val de caldura in Peninsula Iberica și sudul Franței, fiind emisa o alerta de incendii. Vizata este inclusiv Portugalia.Portugalia31,5°C - Portugalia, Santarem; 6 stații din Portugalia au inregistrat valori…

- O femeie a fost lovita de un banner publicitar desprins din cauza vantului care sufla cu putere in judetul Galati in timp ce aproape o mie de consumatori nu beneficiaza de energie electrica, din cauza avariilor generate de vantul puternic.Conform ISU Galati, in judet, marti dupa amiaza, se inregistreaza…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca Romania are deja o lege buna prin care sa corecteze neregulile legate de pensiile speciale. E greu insa de spus cine are pensii speciale, caci ale militarilor nu sunt speciale, nici cele ale polițiștilor. Ar ramane cei din servicii și magistrații, conform declarațiilor…

- Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a sosit, marți, in capitala ucraineana, pentru a purta discuții cu președintele Volodimir Zelenski - potrivit unor informatii difuzate de postul de televiziune NHK, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comandamentul militar american in Europa a declasificat si publicat o inregistrare video a unei intalniri, marti, intre un avion american fara pilot de tip MQ-9 Reaper si avioane ruse de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) la Marea Neagra, relateaza CNN.Aceasta inregistrare video surprinde momente…

- Peste 60% dintre problemele de auz si sanatate a urechii pot fi identificate si abordate la nivelul asistentei medicale primare, sustin reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica intr-un comunicat cu prilejul Zilei Mondiale a Auzului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…