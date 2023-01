Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2024, Dell isi propune sa nu mai foloseasca cipuri dezvoltate in China in cadrul produselor noi, sustin surse anonime din cadrul companiei citate de Nikkei.Dincolo de cipuri, compania americana le-a transmis furnizorilor ca vrea sa foloseasca pe cat posibil din ce in ce mai putine componente…

- Președintele american Joe Biden va purta discuții cu premierul japonez Fumio Kishida la Casa Alba vineri, 13 ianuarie, in timpul carora vor fi abordate subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina, tensiunile dintre China și Taiwan și un "Indo-Pacific liber și deschis", a anunțat marți Casa Alba, potrivit…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a transmis joi ca țarile UE „au niveluri relativ ridicate de imunizare si vaccinare”, iar „variantele care circula in China circula deja in UE”, relateaza AFP, potrivit News.ro . Agenția a explicat astfel ca o masura atat de radicala nu…

- Italia, care a fost prima țara europeana lovita puternic de coronavirus, este acum tot prima care ia masuri. Regiunea Lombardia a inceput deja testarea obligatorie pentru COVID a tuturor pasagerilor veniți din China. Primele rezultate arata ca mai mult de jumatate dintre pasagerii testați sunt infectați.„Este…

- Statele Unite vor impune testele COVID-19 obligatorii pentru calatorii din China, au anunțat miercuri oficialii americani din domeniul sanatații, alaturandu-se astfel Indiei, Italiei, Japoniei și Taiwanului care au luat noi masuri dupa decizia Beijingului de a ridica politicile stricte de zero-COVID,…

- Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut aceste afirmatii intr-o declaratie in care i-a numit "caini fideli" ai Statelor Unite pe presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol si pe"alti idioti".Ministerul de Externe sud-coreean a declarat marti ca analizeaza impunerea de sanctiuni…

- Anul trecut, 84% din populatia UE locuia in gospodarii al caror venit net fie a ramas stabil (66,5%), fie a crescut (17,5%) comparativ cu 2020, in timp ce 16% din populatia UE a raportat o scadere, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ponderea populatiei…

- In cea mai recenta luare de poziție pe marginea relațiilor sino-americane, Xi Jinping a declarat ca este gata sa cooperze cu SUA pentru „stabilitatea globala”. Aceasta afirmație poate fi interpretata și ca un branci pe care liderul de la Beijing i-l da omologului sau rus, Vladimir Putin. Proaspat reales…