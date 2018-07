Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exprimat speranta, miercuri seara, cu ocazia intalnirii cu seful Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker, ca va reusi sa ajunga la un acord comercial "corect" cu Uniunea Europeana.Donald Trump si Jean-Claude Juncker s-au intalnit miercuri seara,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il va primi pe 30 iulie la Casa Alba pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte. Anuntul a fost facut miercuri de administratia americana, releva agentia Belga.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, il va primi pe 30 iulie la Casa Alba pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat miercuri administratia americana, citata de AFP. "Italia este un aliat important al NATO, un partener eminent in Afganistan si Irak si esential…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit vineri pe contraamiralul Douglas Fears consilier pentru securitate interna si antiterorism in Consiliul National de Securitate (NSC), a anuntat Casa Alba printr-un comunicat preluat de Reuters. Consilierul National pentru Securitate John Bolton a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre starea de sanatate a soției sale, intr-o postare pe Twitter. Liderul de la Washington spune ca Prima Doamna este ”chiar foarte bine”. Melania Trump va parasi spitalul in cateva zile a anunțat soțul ei a doua zi dupa ce a fost supusa unei intervenții…