Premierul Italiei se va întâlni cu reprezentanţii Intel pentru a facilita o investiţie într-o fabrică de cipuri Intel a anuntat la inceputul acestui an ca doreste sa construiasca o fabrica de semiconductori in Italia, ca parte a unui plan mai larg de a investi pana la 80 de miliarde de euro (85,15 miliarde de dolari) in urmatorul deceniu in extinderea capacitatii sale de productie in Europa. Acordul, care ar urma sa implice subventii de stat, nu a fost inca finalizat. ”In zilele urmatoare voi cauta sa programez o intalnire, sa intreb Intel ce putem face pentru a le facilita investitia in Italia, despre care cred ca este extrem de strategica”, a spus Meloni in cadrul unei conferinte de presa de sfarsit de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

