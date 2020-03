Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a negat, marti seara, informatiile aparute in presa privind prelungirea masurilor restrictive pana in iulie, precizand ca regiunile vor putea dispune masuri locale in functie de situatie, dar anuntand amenzile pentru incalcarea actualelor norme, anunța MEDIAFAX.Giuseppe…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anunțat masuri radicale in lupta impotriva coronavirusului. Activitatea comerciala va fi sistata in intreaga țara, excepție facand doar farmaciile și magazinele alimentare, potrivit Repubblica. Intr-o transmisiune live pe Facebook, premierul italian Giuseppe Conte…

- Guvernul italian a decis sa inchida toate magazinele, cu exceptia celor alimentare si a farmaciilor, pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, scriu publicatiile din Peninsula."Vor fi inchise toate magazinele, cu exceptia celor cu bunuri necesare, precum farmaciile si cele alimentare.…

- Italia a extins carantina din cauza epidemiei de coronavirus la nivelul intregii tari, incepand de marti dimineata, premierul Giuseppe Conte afirmand ca oamenii vor putea calatori numai in interes de serviciu sau pentru urgente de familie si vor fi obligati sa prezinte o dovada in acest sens, relateaza…

- "Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian", a declarat ministrul Sanatatii, Said Namaki, citat de Agerpres. Pe 19 martie incep celebrarile dedicate Anului Nou persan care dureaza anul acesta pana pe 3 aprilie. Universitatile au fost deja inchise…

- Walter Ricciardi, membru al comitetului director al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a sugerat ca numarul imbolnavirilor din Italia ar putea fi exagerat, spunand ca doar 190 de cazuri au fost confirmate in totalitate intr-o procedura de verificare in doi pasi. In cazul celorlalte teste, sunt…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a denuntat, marti seara, restrictiile de calatorie impuse de alte tari persoanelor care vin din regiuni italiene afectate de epidemia gripala, informeaza cotidianul La Repubblica."Ar fi incorect sa fie impuse limitari de catre alte tari. Nu le putem accepta",…

- Coreea de Sud are acum cel mai mare numar de cazuri confirmate in afara Chinei, dupa ce infecțiile au crescut la sfarșit de saptamana, ajungand la un numar de 830 de victime, luni dimineața. Scenele din afara supermarketului au fost surprinse de ziarul sud-coreean Maeil Shinmun. …