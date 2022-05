Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut marti Congresului de la Washington sa aprobe rapid fondurile suplimentare de 33 de miliarde de dolari pentru asistenta destinata Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia.

Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut marti Congresului de la Washington sa aprobe rapid fondurile suplimentare de 33 de miliarde de dolari pentru asistenta destinata Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia.

- Prima doamna a SUA, Jill Biden va vizita Romania si Slovacia in perioada 5 9 mai. In cadrul vizitei, Jill Biden se va intalni cu membrii militarilor americani si cu personalul ambasadei, parintii si copiii ucraineni refugiati. De asemenea, duminica, cand se sarbatoreste Ziua Mamei in Statele Unite,…

- Președintele american, Joe Biden, urmeaza sa anunțe joi, 21 aprilie, ca SUA vor acorda un pachet suplimentar de asistența de securitate pentru Ucraina, potrivit unui oficial citat de CNN . Liderul de la Washington va susține un discurs la Casa Alba in care ii va informa pe americani in legatura cu masurile…

- Daca oligarhii ruși nu sunt de acord cu cerințele lui Putin, pot plati pentru asta cu libertatea, in cel mai rau caz chiar și cu viața. Un semn de avertizare a fost arestarea lui Mihail Hodorkovski, spune intr-un interviu acordat site-ului polonez Onet, Catherine Belton, jurnalista de investigație britanica…

Presedintele american Joe Biden a autorizat sambata deblocarea a 200 de milioane de dolari reprezentand arme si alte tipuri de asistenta pentru Ucraina, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.

- Administratia Csei Albe nu va considera drept invazie daca Rusia va trimite militari doar in regiunile separatiste Lugansk si Donetk, intrucat armata rusa era deja activa in aceste zone, prin sustinerea insurgentilor prorusi, afirma un oficial de la Washington. Trimiterea trupelor ruse in estul Ucrainei…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, a raspuns pozitiv la invitatia presedintelui rus Vladimir Putin de a veni in vizita la Moscova "cat mai curand posibil", a anuntat joi, din capitala rusa, ministrul afacerilor externe italian Luigi Di Maio, informeaza Agerpres."Am raspuns pozitiv la invitatia presedintelui…