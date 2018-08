Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Bilantul prabusirii unui segment de autostrada, in Italia, a ajuns, miercuri,…

- Zeci de pompieri si medici au scotocit muntii de asfalt sfaramat in care s-a transformat viaductul Morandi din Genova. Au folosit caini, excavatoare, elicoptere, drone si camere cu termoviziune in speranta ca vor mai gasi supravietuitori sub daramaturi. Premierul Italiei a fost aseara in zona tragediei…

- Cel putin 35 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, afirma surse citate de cotidianul Corriere della Sera, conform mediafax. Potrivit bilantului preliminar, 35 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a oferit marti ajutorul tarii sale Italiei, in urma prabusirii unui viaduct rutier in orasul Genova, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Macron, care se afla in concediu la resedinta prezidentiala in sudul Frantei, l-a sunat pe premierul italian Giuseppe…

- Autoritatile cubaneze au decretat doliu national de doua zile, incepand de sambata, dupa prabusirea unui avion de linie la Havana, accident soldat cu cel putin 107 morti, in circumstante inca...