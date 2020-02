Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 84 de ani internat intr-un spital din Bergamo a murit din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile italiene, potrivit La Repubblica. Duminica, in Italia au fost inregistrate primele trei decese provocate de virusul gripal.

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat ca autoritațile italiene au luat masuri fara precedent pentru a limita riscul de raspândire a coronavirusului COVID-19 și ca temerile privind stocul de alimente din orașele afectate de virus, nu sunt îndreptațile, scrie Mediafax citând…

- Numarul de cazuri de persoane infectate cu Coronovarus in Italia este in crestere, motiv pentru care premierul Giuseppe Conte a anuntat amanarea tuturor evenimentelor sportive in regiunile Veneto si Lombardia.

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a ajuns duminica la 2.442 de morti dupa anuntul altor 97 de decese, toate, cu exceptia unuia, inregistrate in provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP.Cele mai multe dintre decesele nou anuntate au fost…

- Autoritațile de sanatate de publica din privincia chineza Hubei au anunțat marți ca alte 103 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului. Bilanțul total se ridica acum la 1.011 decese in China continentala și 1.013 la nivel global, relateaza CNN, citat de digi24.ro.

- Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale…

- Malaysia a impus o interdicție temporara de calatorie pentru cetațenii chinezi din orașul Wuhan și provincia Hubei in incercarea de a impiedica raspandirea coronavirusului, in timp ce Mongolia a decis inchiderea graniței cu China, potrivit Al-Jazeera, potrivit Mediafax.Guvernul a decis sa…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in regiunile administrative speciale ale Chinei, respectiv Hong Kong și Macao, ca autoritațile locale au activat nivelul de alerta „Urgența” cel mai ridicat, din cauza infecției de tip pneumonie virala, „Coronavirus”. „Ministerul…