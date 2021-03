Seful guvernului italian Mario Draghi a anuntat miercuri ca intentioneaza sa se deplaseze in Libia la inceputul lui aprilie, in semn de sustinere fata de noul guvern de tranzitie sprijinit de comunitatea internationala, informeaza AFP. Aceasta vizita va fi prima a unui lider european in Libia de la instalarea guvernului de tranzitie in aceasta tara si in acelasi timp prima vizita in strainatate a lui Draghi dupa ce a devenit sef al guvernului, in urma cu o luna. "Obiectivul guvernului (italian) este de a sustine guvernul de uniune nationala in Libia, in scopul de a se ajunge la alegeri la inceputul…