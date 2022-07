Stiri pe aceeasi tema

- Șeful guvernului de la Roma nu se mai poate baza pe susținerea coaliției sale diverse și ar putea sa-și anunțe plecarea din funcția chiar joi, scrie publicația europeana Politico . Mario Draghi este aproape de o demisie definitiva din funcția de prim-ministru, dupa ce a eșuat miercuri in tentativa de…

- Premierul italian Mario Draghi nu a obtinut aprobarea generala pe care o dorea in cursul unui vot de incredere miercuri in Senat, ceea ce inseamna ca se asteapta ca el sa-si prezinte demisia presedintelui, comenteaza DPA.

- Sesiunea Parlamentului italian privind votul de incredere in favoarea Guvernului in exercitiu a fost suspendata, miercuri dupa-amiaza, in contextul in care premierul demisionar Mario Draghi nu a stabilit clar daca accepta cererile de continuare a mandatului, dat fiind ca situatia este dinamica. Premierul…

- Pe primul loc in sondaje se afla Fratelli d'Italia, un descendent al mișcarii neofasciste italiene. Lidera Giorgia Meloni spera ca in cazul unei victorii in alegeri sa preia funcția de șefa a guvernului, intr-o eventuala alianța cu Liga lui Matteo Salvini și partidul lui Silvio Berlusconi, scrie Financial…

- Președintele italian Sergio Mattarella a respins demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa vina in parlament și sa ceara votul de incredere. Criza a izbucnit joi, 14 iulie, dupa un vot reușit in Senat cu privire la Decretul de ajutor, care va aloca miliarde de euro familiilor și companiilor pentru…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, urmeaza sa demisioneze din functie la cateva ore dupa ce partenerul de coalitie populist Miscarea 5 Stele (M5S) si-a retras sprijinul intr-un vot de incredere. Fostul sef al Bancii Centrale Europene a condus un guvern de unitate din februarie 2021, informeaza News.ro,…

- Premierul italian Mario Draghi a anunțat ca va demisiona joi seara, potrivit unui comunicat emis de biroul sau. El a facut acest anunț in ciuda faptului ca a caștigat un vot de incredere in parlamentul italian in cursul zilei de joi, informeaza CNN și BBC . Anunțul lui Draghi a venit la cateva ore dupa…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a pierdut miercuri, 22 iunie, votul asupra moțiunii de cenzura prezentata de opoziție contra guvernului sau. Criza din Ucraina, dependența de gazele naturale ruse și probleme legate de largirea Uniunii Europene in Balcanii de vest au influențat in mod cert votul din parlamentul…