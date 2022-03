Premierul italian Mario Draghi anunţă că Europa face eforturi pentru plafonarea preţului gazelor naturale livrate de Rusia ”Noi, Germania si Italia, impreuna cu alte tari care sunt importatoare de gaze, carbune, cereale, porumb (…) finantam razboiul. Nu exista nicio indoiala”, a spus Draghi. ”Din acest motiv, Italia, impreuna cu alte tari, fac eforturi pentru a plafona pretului gazului. Nu exista niciun motiv substantial ca pretul gazului sa fie atat de mare pentru europeni”, a mai subliniat premierul italian. Draghi a mentionat ca Rusia nu are alta piata pentru gazele naturale, oferind, astfel, Europei libertatea de a actiona. Intrebat despre riscul ca Rusia sa riposteze si sa opreasca pur si simplu aprovizionarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

