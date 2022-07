Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Mario Draghi a demisionat joi dupa ce aliații cheie ai coaliției au boicotat un vot de incredere in Parlament, ceea ce va duce, cel mai probabil, la alegeri anticipate și la o perioada de instabilitate politica in Italia, intr-un moment critic prin care trece intreaga Europa.

- Premierul italian Mario Draghi a declarat intr-un discurs rostit in Parlament, miercuri, ca Italia are nevoie de un guvern capabil ”sa actioneze eficient si prompt pe 4 fronturi, inclusiv in ceea ce priveste Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)” si a subliniat ca trebuie sa realizate…

- Prim-ministrul italian Mario Draghi a inceput luni o vizita in Algeria, unde a fost primit de presedintele Abdelmadjid Tebboune, impreuna cu care va prezida al 4-lea summit algeriano-italian, ce va prilejui semnarea mai multor acorduri, in principal cu privire la furnizarea de gaze, transmite AFP.…

- „Radiojurnal” – Corespondenta din Roma – Reporter: Elena Postelnicu Realizator: In Italia, tensiunile din ultimele zile din guvernul de coalitie de la Roma l-au determinat pe prim-ministrul Mario Draghi sa demisioneze. Presedintele Sergio Mattarella a respins demisia lui Draghi, solicitand sa decida…

Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins, joi seara, demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa revina in Parlament pentru a verifica daca mai are sau nu majoritate, in ceea ce este un efort de evitare a alegerilor anticipate.

- Premierul ungar Viktor Orban este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina va dura mult timp și va avea consecințe extrem de grave asupra situației din intreaga Europa. Vorbind luni la Adunarea Naționala a țarii din Parlament, el a spus ca lumea a intrat „intr-un deceniu de pericol și razboi”.…

- Prim-ministrul italian Mario Draghi se deplaseaza marti la Washington pentru discutii cu presedintele american Joe Biden, o vizita ce are loc intr-un context intern incomod, in care lideri ai coalitiei de guvernare de la Roma isi exprima dezacordul in crestere fata de trimiterea de arme suplimentare…

Premierul italian Mario Draghi a multumit miercuri Japoniei ca a fost de acord cu promptitudine sa redirectioneze incarcaturi de gaz natural lichefiat (GNL) destinate unor tari terte catre Europa, relateaza Reuters.