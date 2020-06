Premierul italian Giuseppe Conte promite un plan 'clar' pentru relansarea economiei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte și principalii miniștri responsabili cu gestionarea pandemiei, cel de Interne și cel al Sanatații, vor fi audiați vineri de procurori, dupa ce zeci de oameni au depus plangeri pentru modul in care au gestionat autoritațile criza coronavirusului.

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Impactul economic al pandemiei provocate de noul coronavirus ridica o ''provocare existentiala pentru Europa'' daca liderii nationali nu gasesc un ''raspuns solid si unitar'', a declarat joi premierul italian Giuseppe Conte pentru BBC, potrivit dpa. Conte…

- Ministrul italian al Economiei, Roberto Gualteri, a declarat miercuri ca estimarea grupului de lobby de afaceri privind un declin al PIB-ului de 6% in acest an, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), este realista, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Din pacate previziunile…

- ''Intregul edificiu european risca sa-si piarda ratiunea de a fi'' daca Uniunea Europeana va comite ''erori tragice'' in fata pandemiei de coronavirus, a declarat premierul italian Giuseppe Conte intr-un interviu publicat sambata de cotidianul Il Sole 24 Ore, citat de…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat in noaptea de sambata spre duminica incetarea ''oricarei activitati de productie'' care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei, relateaza AFP. Guvernul a decis sa ''inchida…