Premierul italian Giuseppe Conte cere sprijinul parlamentului pentru prelungirea stării de urgenţă Premierul italian Giuseppe Conte a apreciat marti ca prelungirea starii de urgenta la nivel national, din cauza epidemiei de COVID-19, este ''inevitabila'', informeaza dpa. Adresandu-se Senatului, Conte a incercat sa obtina sprijin politic pentru masura preconizata, desi guvernul poate teoretic sa o adopte fara sustinerea parlamentului. ''Trebuie sa fim constienti ca incetarea (starii de urgenta) ar paraliza intregul sistem de protectie si prevenire construit in ultimele luni grele'', a avertizat prim-ministrul. Starea de urgenta in Italia ar urma sa expire vineri,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

