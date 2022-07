Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitați de dialog intre Moscova și Kiev exista, nici președintele Rusiei, Vladimir Putin, nici ministrul de Externe, Serghei Lavrov ,nu au vorbit vreodata despre inchiderea acestei uși, a declarat pentru RIA Novosti, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al liderului rus. "Nici președintele, nici…

- Siria a anuntat, miercuri, ca ia aceasta decizie conform principiului „reciprocitatii”, dupa ce Ucraina a rupt la randul ei relațiile la sfarșitul lunii iunie, ca urmare a recunoasterii de catre guvernul sirian a independentei republicilor ucrainene separatiste pro-ruse, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Republica…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca o noua "cortina de fier" a inceput deja sa coboare intre Rusia și Occident și ca Moscova nu va mai avea incredere in Washington și Bruxelles "de acum incolo".

- Uniunea Europeana a decis sa interzica majoritatea importurilor de petrol rusești. Inlocuirea țițeiului Ural cu cu țițeiul Brent, mai scump, va umfla și mai mult factura la energie a blocului comunitar. Totuși, embargoul va afecta mai mult Rusia și va ajuta la stoparea mașinii de razboi a lui Vladimir…

- Relațiile bilaterale pot fi distruse definitiv din cauza sancțiunilor impuse de Marea Britanie Rusiei, i-a transmis Ministerul de Externe rus, vineri, ambasadorului britanic la Moscova, Deborah Bronnert, convocata pentru a i se aduce la cunoștința avertismentul. Fii la curent cu cele mai noi…

- Intr-un raid aerian a fost distrusa pista aeroportului din Odesa, dupa ce, in ultimele zile, raidurile ruse au vizat liniile de aprovizionare și infrastructura de transport a ucrainenilor. Volodimir Zelenski spune ca Rusia aduna forțe suplimentare pentru noi atacuri in est. Inca au destule rachete pentru…

- Bombardamentele ucrainene au ucis și ranit proprii civili in Herson, a acuzat duminica Rusia, potrivit Reuters. Moscova și-a indreptat atenția spre sudul și estul Ucrainei dupa ce nu a reușit sa captureze capitala Kiev, intr-un asalt de noua saptamani care a distrus orașe, a ucis mii de civili și a…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni felicitari omologului sau francez Emmanuel Macron reales cu o zi inainte, urandu-i "succes" in noul sau mandat, in ciuda tensiunilor puternice legate de Ucraina. "Va doresc sincer succes in actiunea publica, precum si o sanatate buna", a declarat Putin…