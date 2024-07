Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a desființat cabinetul de razboi al țarii, a declarat un oficial israelian pentru CNN. Decizia lui Netanyahu vine dupa ce liderul opoziției, Benny Gantz, și-a anunțat saptamana trecuta retragerea din acest organism și dupa ce ministrul securitații naționale, Itamar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Mii de israelieni au demonstrat sambata la Tel Aviv pentru a cere guvernului condus de Benjamin Netanyahu sa ajunga la un acord privind eliberarea ostaticilor, un plan prezentat cu o zi inainte de presedintele american Joe Biden, informeaza AFP, preluat de agerpres.ro. “Un acord privind ostaticii acum”,…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a ordonat vineri, 24 mai, Israelului sa isi inceteze ofensiva militara de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru prevenirea unui genocid in enclava palestiniana, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Cea mai inalta jurisdictie a ONU arata in aceasta hotarare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca decizia de luni a procurorului Curții Penale Internaționale de a cere mandate de arestare impotriva sa și a ministrului israelian al apararii este absurda, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

- "Batalia de la Rafah" in sudul Fasiei Gaza este "decisiva" pentru Israel, angajat in peste sapte luni de razboi impotriva miscarii palestiniene Hamas, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intr-o conversație telefonica purtata cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, i-a cerut acestuia sa continue negocierile cu teroriștii Hamas pentru eliberarea ostaticilor. Macron l-a indemnat pe Netanyahu sa „duca la bun sfirșit” negocierile cu Hamas „care ar…