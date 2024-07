Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden urmeaza sa se adreseze, joi, liderilor mondiali prezenți la summitul NATO, de la Washington, DC, intr-o conferința de presa individuala. Anunțul președintelui american e așteptat atat pe plan intern - avand in vedere ca democrații il forțeaza sa se retraga din cursa pentru…

- Președintele american Joe Biden și premierul israelian Benjamin Netanyahu sunt așteptați sa se intalneasca la Washington la sfarșitul lunii iulie, cand liderul israelian va veni sa se adreseze Congresului cu privire la razboiul din Gaza, a declarat marți un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Netanyahu…

- Președintele american, Joe Biden, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, sunt așteptați sa se intalneasca la Washington la sfarșitul lunii iulie, cand liderul israelian va veni sa se adreseze Congresului cu privire la razboiul din Gaza, a declarat ma

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, va tine un discurs in plenul Congresului american la Washington pe 24 iulie, a indicat joi o sursa parlamentara pentru AFP. Inițial, media americane raportasera luni ca Netanyahu urma sa tina acest discurs pe 13 iunie. Dar biroul prim-ministrului israelian a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intr-o conversație telefonica purtata cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, i-a cerut acestuia sa continue negocierile cu teroriștii Hamas pentru eliberarea ostaticilor. Macron l-a indemnat pe Netanyahu sa „duca la bun sfirșit” negocierile cu Hamas „care ar…