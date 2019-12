Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in campanie pentru alegerile interne din cadrul partidului sau Likud, a fost evacuat miercuri dintr-o intalnire electorala la Ashkelon, in sudul Israelului, dupa anuntul unui atac iminent cu rachete dinspre Fasia Gaza, informeaza AFP si Reuters.

- Orientul Mijlociu continua sa stea ca pe un butoi de pulbere! Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat duminica Iran ul ca ar pregati un atac asupra țarii și a anunțat ca Israel ul face tot posibilul sa previna un asemenea scenariu, conform b1.ro. „Agresiunea iraniana in regiunea noastra si impotriva…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat sa fie organizate alegeri interne pentru conducerea partidului sau Likud, a confirmat luni un purtator de cuvant al acestui partid, informeaza dpa potrivit Agerpres. Alegerile interne vor fi organizate in urmatoarele sase saptamani, dar inainte de…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat duminica Iranul ca pregateste atacuri impotriva Israelului si a pus ca va face totul pentru a impiedica acest lucru, noteaza AFP. "Agresiunea iraniana in regiunea noastra si impotriva noastra continua", a afirmat premierul israelian, devenit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost pus sub acuzare pentru coruptie, frauda si abuz de incredere in dosare diferite, a anuntat joi seara Procurorul General al Israelului, potrivit BBC News. Benjamin Netanyahu devine primul șef al guvernului israelian in exercițiu pus sub acuzare pentru corupție,…

- Premierul în functie al Israelului, Benjamin Netanyahu, a renuntat, luni seara, la formarea unui nou Cabinet, iar presedintele tarii, Reuven Rivlin, îl va desemna prim-ministru pe Benjamin Gantz, liderul coalitiei de centru-stânga Albastru

- Netanyahu, care este liderul partidului Likud, a spus ca ii returneaza mandatul primit presedintelui tarii, Reuven Rivlin. Termenul acordat lui Benjamin Netanyahu pentru formarea unei coalitii guvernamentale expira la 23 octombrie. Rivlin a declarat ca va purta consultari cu partidele parlamentare,…