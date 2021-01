Stiri pe aceeasi tema

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- Israelul va incepe administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 pe 27 decembrie, dupa ce a primit un prim lot de la gigantul farmaceutic american Pfizer. Anunțul a fost facut de premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. Aceste prime vaccinuri au sosit cu mare pompa la bordul unui avion de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut marti o "convorbire calduroasa" cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, a anuntat biroul lui Netanyahu, recunoscand astfel clar, desi cu intarziere, infrangerea in alegeri a lui Donald Trump, aliatul liderului israelian, a consemnat Reuters. "Cei doi…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Tacerea guvernului israelian dupa scrutinul prezidential american este nota dominanta a ultimelor zile si, potrivit presei locale, premierul Benjamin Netanyahu le-a cerut membrilor executivului sa nu faca declaratii atat timp cat nu va fi cunoscut rezultatul definitiv al acestor alegeri, scrie vineri…

- Guvernul israelian a aprobat, miercuri, un plan care prevede construirea a peste 2.000 de locuinte în Cisiordania, prima decizie în acest sens dupa normalizarea relatiilor cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain, relateaza Le Figaro, citat de MediafaxPlanul prevede construirea a 2.166…

