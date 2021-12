Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Naftali Bennett a intrat duminica in izolare la domiciliu si va astepta rezultatele unui test PCR pentru Covid-19, dupa ce fiica sa in varsta de 14 ani a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat biroul sau, transmite Reuters.

- Premierul israelian Naftali Bennett a intrat în carantina duminica, în asteptarea rezultatului la testul PCR de COVID-19, dupa ce fiica sa în vârsta de 14 ani a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a anuntat biroul prim-ministrului israelian, transmite Reuters. Dupa…

- Prim-ministrul Naftali Bennett a anuntat marti ca toti israelienii cu varsta peste 60 de ani si personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-COVID-19, dupa consultarea unui grup de experti, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Cetatenii Israelului au fost primii din lume care au…

- Conform publicatiei Times of Israel si site-ului de stiri Ynet, un barbat in varsta de peste 60 de ani cu conditii medicale preexistente si vaccinat anti-COVID-19 cu doua doze a decedat luni.Premierul israelian Naftali Bennett a avertizat duminica, intr-un mesaj televizat, ca in Israel a inceput al…

- Premierul israelian Naftali Bennett a devenit tinta criticilor virulente din cauza unei calatorii in strainatate efectuate de familia sa, transmite joi dpa. La finalul saptamanii trecute, Bennett recomandase ca israelienii sa evite deplasarile peste hotare din cauza noii variante Omicron a…

- Președintele rus Vladimir Putin a luat legatura cu prim-ministrul israelian Naftali Bennett pentru a-l invita sa viziteze Sankt Petersburg, a declarat biroul lui Bennett, adaugand ca premierul a acceptat invitația și a spus ca ar fi incantat sa mai faca o vizita in Rusia. „Președintele rus…