- Israelul si Turcia si-au exprimat sprijinul sambata pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat 'ferm', atragand atentia asupra "consecintelor regionale", relateaza AFP si Reuters. Israelul a justificat atacurile occidentale…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Ofensiva lansata in noaptea de vineri spre sambata de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva regimului lui Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra instalatiilor utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice, a informat Pentagonul, citat de agentia EFE. Primul…

- Loviturile efectuate de SUA, Franta si Regatul Unit impotriva programului de arme chimice al Siriei s-au incheiat, a indicat, la Washington, vineri seara (ora locala, sambata dimineata - ora Romaniei), generalul Joe Dunford, seful Statului Major american, citat de AFP. Generalul, care l-a avut alaturi…

- Președintele american, Donald Trump, a anunțat ca a ordonat "lovituri de precizie" in Siria, ca raspuns la atacul chimic din Douma, care a ucis cel puțin 60 de persoane, informeaza Fox News. --------------05:18 Loviturile impotriva Siriei s-au terminat (general american)05:14 Rusii nu au fost avertizati…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…