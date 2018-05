Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani anunța in ce condiții va ramane Iranul parte a acordului nuclear dupa retragerea Statelor Unite. Liderul de la Teheran spune ca iși dorește ca interesele țarii sale sa fie protejate, scrie Reuters. Rouhani susține ca decizia președintelui american Donald Trump este…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse, conform agerpres.ro. …

- Uniunea Europeana si trei state membre ale sale - Franta, Germania si Marea Britanie - si-au reafirmat marti angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul, intr-o intalnire cu adjunctul ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, a anuntat Comisia Europeana, potrivit dpa.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters. Iranul ''pledeaza in mod deschis, zilnic, pentru distrugerea, pentru eliminarea Israelului…

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters. - continua -

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat luni la Berlin ca Franta, Marea Britanie si Germania vor ramane in acordul privind programul nuclear iranian semnat cu Teheranul in 2015, indiferent de decizia SUA, care urmeaza sa fie anuntata la sfarsitul saptamanii, deoarece aceasta este…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…