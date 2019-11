Stiri pe aceeasi tema

- Netanyahu, care expediaza afacerile curente in urma alegerilor din aprilie, este suspectat de faptul ca a acceptat in mod ilegal cadouri in valoare de 265.000 de dolari si a oferit diverse avantaje in schimbul unei acoperiri mai favorabile intr-un ziar si pe un site de stiri israelian. Liderul Partidului…

- Procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a anuntat joi seara definitivarea procedurii de inculpare a premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, pentru acte de coruptie, urmand ca acuzatiile formale sa fie transmise instantei potrivit mediafax"Decizia procurorului general in cazul…

- Procurorul general al Israelului va anunta joi la ora locala 19:30 ( 17.30 GMT) daca premierul Benjamin Netanyahu, suspectat de coruptie in diverse cazuri, va fi pus sub acuzare, a anuntat Ministerul Justitiei intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest anunt, foarte asteptat in Israel, survine la doar…

- Audierile în cazul premierului israelian Benjamin Netanyahu, suspectat de abuz de încredere, coruptie si frauda în trei dosare diferite, s-au încheiat luni seara, dupa patru zile, a anuntat unul din avocatii sai, Yossi Ashkenazi, scrie Agerpres, citând AFP. Procurorul general…

- Audierea pentru "coruptie" a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, s-a incheiat luni seara dupa patru zile, a anuntat unul din avocatii sai, Yossi Ashkenazi, citat de AFP. "Audierea s-a terminat in aceasta seara", le-a declarat Yossi Ashkenazi jurnalistilor. Avocatii lui Benjamin Netanyahu au depus…

- Avocatii lui Benjamin Netanyahu s-au declarat increzarori, miercuri, in evitarea unei inculpari a premierului in exercitiu, in prima zi a unor audieri in justitie, care il suspecteaza de fraude, coruptie si abuz de incredere, relateaza AFP, potrivit news.ro.Avocatii au sosit miercuri la sediul…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, a pledat duminica pentru formarea unui guvern ''stabil'' care sa includa atat partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu cat si partidul ''Albastru-Alb'' condus de opozantul acestuia, Benny Gantz, dupa ce niciuna dintre aceste formatiuni nu a obtinut majoritatea…

- 'Nu cred. Nu cred ca israelienii ne spioneaza. Mi-ar veni greu sa cred', a declarat presedintele Statelor Unite.'Totul este posibil, dar nu cred', a insistat liderul de la Casa Alba. Un articol aparut in Politico scrie despre faptul ca Israelul ar fi amplasat in 2017 dispozitive de supraveghere…