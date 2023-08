Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a inregistrat o scadere in sondaje in urma reformei in justitie pe care coalitia sa o promoveaza, accentuand o criza care divizeaza societatea pana in randurile armatei, dauneaza economiei si a provocat consternarea Washingtonului.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost externat luni dimineata din spitalul unde i-a fost implantat un stimulator cardiac, au anuntat biroul sefului guvernului si un purtator de cuvant al Centrului Medical Sheba, de langa Tel Aviv.

- Starea de sanatate a prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, „este buna” dupa interventia chirugicala in care acestuia i s-a implantat in stimulator cardiac, a anuntat centrul medical Sheba, duminica dimineata. Netanyahu, care a fost spitalizat in cursul noptii, „va ramane sub supraveghere medicala…

- "Prim-ministrul Netanyahu va fi supus in aceasta seara unei proceduri de implantare de stimulator cardiac la Centrul Medical Sheba din Tel HaShomer", se arata in comunicat."Procedura se va desfasura sub sedare, iar ministrul justitiei si vicepremier Yariv Levin il va inlocui in acest timp", a adaugat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi supus unei interventii chirurgicale pentru a i se plasa un stimulator cardiac, a anuntat biroul sau intr-un comunicat duminica dimineata, la doar cateva zile dupa ce iesirea din spital in urma unei probleme de sanatate, scrie AFP.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost externat duminica din spital, dupa ce a fost internat sambata pentru deshidratare. Seful guvernului israelian, in varsta de 73 de ani, a fost transportat de urgenta sambata la Spitalul Sheba.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat sambata la spital, din cauza deshidratarii provocate de valul de caldura care afecteaza in aceste zile Israelul. Intr-un clip video publicat de echipa sa, Netanyahu le-a atras atenția israelienilor sa fie atenți și sa se hidrateze in aceasta perioada.…

- Demonstranții și protestatarii au oprit pentru scurt timp accesul la un port maritim major israelian marți (3 iulie), inainte de o convergența in masa planificata, pe principalul aeroport al țarii, deoarece criza ce ține de o jumatate de an, din cauza propunerilor de revizuire judiciara a guvernului,…