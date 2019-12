Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, acuză Curtea Penală Internaţională de antisemitism. Posibile crime de război Netanyahu acuza Curtea Penala Internationala de antisemitism, din cauza intentiei de a deschide o ancheta privind posibile crime de razboi in Palestina



Liderul de dreapta, care va lupta pentru viitorul sau politic in alegerile generale din martie, a facut acuzatia avand ca fundal Zidul Plangerii din Ierusalim, in timpul unei ceremonii care a marcat debutul sarbatorii de opt zile Hanukkah, potrivit news.ro.



”Noi edicte sunt adoptate impotriva poporului evreu, edicte antisemite din partea Curtii Penale Internationale, care ne spune ca noi, evreii care stam lagga acest zid...im… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

