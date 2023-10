Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Aflat alaturi de partenerii sai din noul cabinet de razboi al Israelului, recent anunțat, ministrul apararii Yoav Gallant a promis sa nimiceasca Hamas, la finalul celei de-a cincea zile de razboi impotriva grupului terorist care controleaza Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel . Sute de teroriști…

- Mișcarea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata dimineața o serie de rachete din Fașia Gaza catre teritoriul israelian. Acest lucru l-a determinat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu sa declare razboi și sa afirme ca acest conflict va fi prelungit in timp din cauza gravitații evenimentelor.…

- Abu Ubaida, un purtator de cuvant al aripei militare a Hamas, Brigazile Al-Qassam, a declarat ca mișcarea va executa un ostatic israelian pentru fiecare atac israelian asupra unei cladiri rezidențiale fara avertisment. O inregistrare a declarației sale a fost difuzata de postul de televiziune Al Jazeera.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata (7 octombrie) ca țara este in razboi, la cateva ore dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, potrivit Reuters. A fost un atac surpriza care a combinat oameni inarmați, care au…

- "Suntem in razboi si vom castiga!", afirma premierul israelian Benjamin Netanyahu intr-un mesaj adresat israelienilor. Mesajul lui Netanyahu vine dupa ce ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-au intalnit marti, la New York, intrevedere ce marcheaza o piatra de hotar majora, in contextul in care cele doua tari sunt intr-un proces lent de imbunatatire a relatiilor bilaterale, informeaza Reuters.Candva…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost externat luni dimineata din spitalul unde i-a fost implantat un stimulator cardiac, au anuntat biroul sefului guvernului si un purtator de cuvant al Centrului Medical Sheba, de langa Tel Aviv.