- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al tarii, afirmand ca unitatea nationala afisata a transmis un mesaj in tara si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa „demoleze Hamas” in Gaza, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si unul din liderii opozitiei, Benny Gantz, au anuntat miercuri ca au convenit crearea unui guvern de urgenta pe durata razboiului, in timp ce Ministerul de Interne a precizat ca alegerile municipale programate pentru 31 octombrie vor fi amanate pe termen…

- Benjamin Netanyahu caștiga puterea suprema in Israel dupa atacul Hamas: unitate politica totala in jurul premierului / Guvern național de urgența propusToți liderii partidelor din coaliție ii dau sprijinul premierului Benjamin Netanyahu pentru a stabili un "guvern național de urgența", totul in timpul…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand “pasi militari de anvergura”, a anuntat duminica biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Biroul lui Netanyahu a precizat ca razboiul, care a facut sute de morti…

