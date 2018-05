Stiri pe aceeasi tema

- Israelul are dovezi privind un program nuclear iranian secret. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, pe 30 aprilie, ca tara sa detine “dovezi concludente” legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa.…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat in mod explicit ca Israelul va reactiona militar prin atacarea Teheranului in cazul oricarui atac iranian care ar viza orasul Tel Aviv, in contextul amplificarii tensiunilor intre cele doua state, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si-a exprimat sambata sustinerea pentru loviturile aeriene impotriva Siriei, lansate noaptea trecuta de SUA, Franta si Regatul Unit, informeaza AFP. Potrivit postului public de radio, Israelul a fost anuntat dinainte despre riposta la presupusa folosire a unui…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…