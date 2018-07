Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic. Seful statului l-a intampinat pe premierul Croatiei in Holul de Onoare al Palatului Cotroceni, unde cei doi demnitari si-au strans mainile si au facut fotografii oficiale. Ulterior,…

- Tariceanu despre invitarea premierului la Cotroceni Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca premierul Viorica Dancila va onora invitatia la Palatul Cotroceni pentru discutii pe probleme de politica externa, el aratând ca nu vede un motiv de a refuza având în…

- "In legatura cu atributiile pe politica externa, Constitutia Romaniei e clara. Ea poate deranja, dar Constitutia e clara si obligatorie. In Romania nu e nicio persoana care sa aiba atributii exclusive pe politica externa a Romaniei. Atributii are presedintele, Guvernul, parlamentul. Dar e pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la receptia dedicata Zilei Europei, ca in tara noastra sunt oameni care dau vina pe Europa si Bruxelles pentru aproape orice si ignora beneficiile incontestabile ale apartenentei Romaniei la aceasta structura. "Unii poltiticieni pun sub…

- Dragnea, reacție in conflictul Iohannis-Dancila: ”N-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele sa ceara demisia doamnei premier” a declarat, joi seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Eu, personal, n-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, dupa ce miercuri a avut discutii cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, in incercarea de a media conflictul dintre Guvern si Banca Nationala. Iohannis spunea ca spera ca intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si cu premierul Viorica Dancila Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei,…