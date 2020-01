Premierul irakian, Adel Abdul Mahdi, a apreciat marti ca retragerea trupelor straine desfasurate in Irak este ''singura solutie'', in contextul crizei declansate de raidul american in urma caruia generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad, transmite agentia EFE. ''Ceea ce am sugerat in fata parlamentului privind retragerea fortelor (straine) este singura solutie (...) Nu avem alta varianta'', a indicat premierul irakian intr-un discurs televizat. El a argumentat ca Irakul a putut sa traiasca intre anii 2011 si 2014 si fara trupe straine in tara,…