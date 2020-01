Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi i-a declarat luni ambasadorului american la Bagdad, Matthew Tueller, ca cele doua state ar trebui sa colaboreze pentru implementarea rezolutiei parlamentului irakian prin care se cere incetarea prezentei trupelor straine in tara, transmite Reuters.



'Prim-ministrul a subliniat importanta cooperarii reciproce privind implementarea retragerii trupelor straine, in conformitate cu rezolutia parlamentului irakian, si a stabilirii de relatii cu Statele Unite pe o baza adecvata', se spune in comunicatul difuzat de biroul premierului irakian.

