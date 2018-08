Premierul irakian Haider al-Abadi şi-a anulat vizita în Iran Premierul irakian Haider al-Abadi si-a anulat vizita programata la Teheran, 'din cauza calendarului incarcat', a anuntat duminica serviciul sau de presa, in aceeasi zi in care seful guvernului de la Bagdad a fost puternic criticat de Iran pentru pozitia sa privind sanctiunile impuse de SUA, transmite AFP.



Abadi, a carui tara este aliata atat a Statelor Unite, cat si a Iranului, a declarat marti ca va aplica, impotriva vointei sale, sanctiunile americane impotriva tarii vecine. 'Nu sustinem sanctiunile, pentru ca sunt o eroare strategica, dar suntem constransi sa le respectam',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Marti la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei) intra in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, informeaza agentiile de presa internationale. Iranul a respins pana in ultimul moment oferta presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a negocia un nou acord nuclear, iar Uniunea Europeana…

- Sanctiunile americane contra Iranului, care urmeaza sa fie reintroduse luni, vor forta guvernul de la Teheran sa accepte cererile SUA cu privire la activitatile nucleare si regionale, in caz contrar existand riscul unui colaps, a afirmat ministrul israelian al informatiilor Israel Katz, transmite dpa.…

- Justitia irakiana a suspendat plata pensiilor catre fosti deputati, dupa aproape o luna de contestare sociala impotriva fraudarii statului care a dus deja la demiterea ministrului energiei, a indicat marti o sursa judiciara, citata de AFP, potrivit Agerpres. Curtea Suprema din Bagdad a luat…

- Sancțiunile impotriva Rusiei vor ramane neschimbate, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, la conferința de presa comuna cu premierul italian Giuseppe Conte, transmite CNN. „Sancțiunile impotriva Rusiei vor ramane așa cum sunt,” a afirmat Trump. El a mai spus ca a discutat cu Conte despre…

- Iranul a initiat o plangere la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) impotriva SUA, in care sustine ca sanctiunile impuse de Washington in luna mai incalca tratatul bilateral incheiat de cele doua tari in 1955, a anuntat marti CIJ, transmite agentia de presa Reuters. Plangerea formulata…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a ordonat joi executarea imediata a jihadistilor condamnati la moarte, ca represalii la asasinarea de catre gruparea jihadista Statul Islamic a opt barbati ale caror corpuri au fost gasite miercuri, informeaza AFP, preluata de agerpres. Abadi "ordona pedepsirea…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a ordonat joi executarea imediata a jihadistilor condamnati la moarte, ca represalii la asasinarea de catre gruparea jihadista Statul Islamic a opt barbati ale caror corpuri au fost gasite miercuri, informeaza AFP. Abadi "ordona pedepsirea imediata a teroristilor…