- Ministrul Afacerilor Externe si Europene al Republicii Slovacia, Ivan Korcok, a facut, marti, o vizita oficiala la Bucuresti, ocazie cu care a avut intrevederi cu omologul sau, Bogdan Aurescu, dar si cu premierul Florin Citu.

- Ministrul slovac al Afacerilor Externe si Europene, Ivan Korcok, aflat in vizita la Bucuresti, a exprimat sustinerea pentru aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) si la Spatiul Schengen, mentionand ca acest lucru trebuia sa se intample deja. "Am confirmat sprijinul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri pe ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Uniunii Europene si Cooperarii, Arancha Gonzalez Laya, care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti, cei doi oficiali subliniind nivelul excelent al relatiei bilaterale, marcat, in 2021, de aniversarea a 140…

- Premierul Florin Citu a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la Bucuresti, in cadrul discutiilor fiind evidentiat caracterul substantial al Parteneriatului Strategic dintre Romania si Spania si oportunitatile pentru dezvoltarea…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Premierul Florin Cițu i-a transmis omologului sau olandez Mark Rutte, ca „Romania este, fara indoiala, pe deplin pregatita pentru a intra in zona Schengen”. „In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Țarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promițatoare ale…