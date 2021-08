Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat sambata ca niciodata nu trebuie amestecat alcoolul cu condusul si ca, dupa episodul de acum 21 de ani din Statele Unite ale Americii, si-a invatat lectia. "As spune ceea ce spun fiecarei persoane din momentul in care mi s-a intamplat mie - ca nu trebuie facut, niciodata…

- Avocatul Gheorghe Piperea a explicat care sunt pericolele ramanerii in funcție a premierului Florin Cițu, dupa ce s-a aflat ca a stat in inchisoare in Statele Unite ale Americii. Totodata, avocatul a detaliat daca se aplica sau nu legea 90/2001 in cazul premierului. „Este vorba de aplicarea…

- Premierul Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie in Statele Unite ale Americii, pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Fapta a fost savarșita in urma cu 20 de ani, actualul...

- Premierul Florin Citu a confirmat miercuri ca, in urma cu 20 de ani, a fost amendat contraventional in Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenta alcoolului, subliniind ca a fost o greseala pentru care a platit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea sa isi vanda masina si sa circule…

- update UPDATE: Florin Cițu a spus ca este vorba despre o greșeala pe care a facut-o in urma cu 20 de ani. A condus sub influența alcoolului și a platit o amenda foarte mare. Florin Cițu este mirat ca informația a aparut abia acum: ”este interesant ca in patru tururi de scrutin cu PSD nu a aparut aceasta…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vor exista modificari cu siguranta fata de forma initiala a rectificarii bugetare si si-a exprimat speranta ca aceasta va fi aprobata cat mai curand. „Inca ne uitam la cifre si vedem care sunt propunerile, dar in continuare rectificarea trebuie sa tina cont…

- Premierul Florin Cițu și liderii USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, vor avea o discuție, joi, dupa ședința de guvern, susțin surse politice. Discuția are loc in contextul in care liderii USR PLUS sunt nemulțumiți de prima varianta a rectificarii bugetare facuta de premier. Nemulțumiri sunt și in…

- Premierul a anuntat ca a facut o prima varianta a rectificarii bugetare Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a anuntat ca a facut o prima varianta a rectificarii bugetare si ca în cel mai scurt timp va trimite documentul liderilor coalitiei de guvernare.…