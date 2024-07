Stiri pe aceeasi tema

- Programul consultarilor pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea cu liderii partidelor politice pentru a stabili datele alegerilor prezidentiale si parlamentare a fost anunțat duminica de Guvern. Primul partid care intra la consultari cu premierul Ciolacu este luni, de la ora 10.00, urmati de…

- Un tribunal panamez a achitat toate cele 28 de persoane acuzate de spalare de bani in legatura cu scandalul Panama Papers, incheind un proces care a inceput in aprilie. Documentele financiare secrete au fost divulgate in 2016 intr-o uriașa scurgere de informații, dezvaluind modul in care unele dintre…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut vineri ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa iasa și sa explice modificarile care se vor face astazi in ședința de Guvern la e-Factura, e-Transport și e-TVA, in urma protestelor antreprenorilor și contabililor. ”Incepem astazi cu cel mai așteptat punct de pe ordinea…

- Executivul se reunește astazi, de la ora 09.00, in ședința de Guvern, iar pe agenda ședinței nu se regatește hotararea de Guvern privind calendarul alegerilor prezidențiale. Guvernul a transmis, joi seara, agenda sedintei de Guvern de vineri, iar proiectul de hotarare de Guvern pentru stabilirea datei…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta noutati pe tema decontului de TVA precompletat, dupa discuții cu experții contabili: abrogarea prevederilor referitoare la nota de justificare privind difentele de TVA si prorogarea termenului de intrare in vigoare pentru notele de diferente TVA, prelungirea…

- Sustinatorii PSD si PNL s-au luat la bataie in comuna Belciugatele din judetul Calarasi. Scandalul a avut loc in strada, in satul Mariuta. In scandal au fost implicati, pe de o parte, actualul primar, Mihai Gurlui, fratele acestuia, care detine functia de viceprimar si sustinatorii celor doi, de la…

- Procurori ai Parchetului Tribunaluluio Bucuresti si politisti de la Serviciul Omoruri au reluat luni audierile in dosarul penal deschis in urma acuzațiilor lansate de un asistent medical ca in perioada 4-7 aprilie in Secția de Anestezie-Terapie Intensiva a Spitalului Sf. Pantelimon din București ar…

- O tanara din Capitala a fost retinuta dupa ce s-a luat la bataie cu polițiștii locali si le-a smuls hainele. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara. Reprezentantii Parchetului de pe langa Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anuntat, miercuri, ca procurorii cerceteaza o femeie…