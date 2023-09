Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat sa participe la Adunarea Generala a Natiunilor Unite in septembrie si la o reuniune a Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, le-a declarat vineri reporterilor ambasadorul Albaniei la ONU, Ferit Hoxha, transmite Reuters.

- Serghei Lavrov spune ca Occidentul nu da semne ca intenționeaza sa respecte partea care afecteaza Rusia din acordul privind exportul cerealelor la Marea Neagra, potrivit Reuters. In cadrul unei conferințe de presa la Johannesburg, ministrul rus de Externe s-a aratat sceptic afirmand ca nu vede ca exista…

- Premierul Indiei, naționalistul hindus Narendra Modi, va efectua pe 25 august prima vizita de stat a unui șef de guvern Indian la Atena din 1983, pentru a se intalni cu șeful guvernului grec, Kyriakos Mitsotakis

- ”Chiar si tomatele au nevoie de vacanta!”, isi previne cu umor clientii indieni lantul fast-food Burger King cu privire la disparitia tomatelor din burgeri la mijlocul lui august, ”din cauza conditiilor imprevizibile cu privire la calitate si aprovizionare”. Afisele din restaurantele marcii dau asigurari…

- China, unul dintre cei mai strategici aliati ai Moscovei si a doua cea mai mare economie a lumii, a fost principalul destinatar incontestabil al produselor agricole ucrainene in cadrul acordului de referinta cunoscut sub numele de Initiativa pentru cereale la Marea Neagra. Dupa aproape un an de valabilitate,…

- Administratia de la Kiev a propus, miercuri, acordarea de catre Natiunile Unite a unui mandat pentru patrule internationale pe Marea Neagra, prin colaborarea cu Turcia si Bulgaria, in scopul continuarii exporturilor de cereale, pe fondul amenintarilor Rusiei, conform Mediafax.Mihailo Podoliak, consilier…

- Coreea de Sud se coordoneaza cu Japonia pentru a organiza o intalnire intre liderii lor pe marginea summitului NATO din Lituania de saptamana viitoare, a declarat joi un oficial din cadrul biroului prezidential sud-coreean, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol…

- Statele Unite si alte cateva tari, intre care Romania, se fac vinovate de incalcari ale drepturilor omului impotriva unui barbat saudit detinut in inchisoarea Guantanamo si acuzat de organizarea atentatului cu bomba asupra navei americane USS Cole, soldat cu 17 morti, potrivit unui raport al ONU citat…