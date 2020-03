Premierul Ludovic Orban il taxeaza dur pe ministrul demisionar Victor Costache, cel care declara miercuri seara ca toti bucurestenii vor fi testati pentru COVID-19, echipe de medici urmand sa mearga "din usa in usa".

"Povestile ca mergem din usa in usa sa facem teste nu sunt serioase si as vrea sa accentuez acest lucru. Noi aplicam clar procedurile, care sunt validate si au la baza argumentatii tehnice si stiintifice. Obiectivul nostru este sa crestem capacitatea de testare"; a declarat Orban in sedinta de guvern.

"La ora actuala in Romania este o ordine de prioritati la testare.…