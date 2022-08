Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca, pe langa valul de canicula, exista și „județe piromane”, unde „persoane iresponsabile dau foc la vegetația uscata de pe camp”. Valul de canicula care se instaleaza in aceste zile in Romania va aduce temperaturi in limita de 40 de grade, a declarat, marți,…

- Ministrul educației a prezentat noutațile pentru elevi care ar urma sa fie in noua Lege a Educației: fara note la educație fizica și arte din 2023, iar portofoliul educațional va fi ogligatoriu. Se va pune mare accent pe portofoliul educațional al elevului, spre deosebire de pana acum, iar la disciplinele…

- Ministrul Sanatații le recomanda romanilor care pleaca in concediu cu avionul sau autocarul sa foloseasca masca in spațiile inchise. „Dvs. va gandiți la festivaluri, eu ma gandesc la concediile obșnuite. Sfatul meu e sa utilizeze masca in interior, cand calatoresc cu avionul sau autobuzul. Din cate…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, luni, intr-un bilanț al Guvernului la 7 luni, ca se incadreaza in țintele asumate in programul de guvernare. Premierul a menționat ca a realizat evaluarea miniștrilor, dar niciunul dintre aceștia nu va pleca acasa. ”Am preluat responsabilitatea guvernarii in urma…

- Premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, și PSD au avut, joi dupa-amiaza, primele reacții dupa demisia ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, in cazul caruia DNA a cerut ridicarea imunitații parlamentare. „Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciuca a luat act de anunțul demisiei domnului Adrian…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Jumatate din aceasta suma va fi decontata de la buget. Compensarea se va aplica direct la pompa și va aparea și pe bonul fiscal. „Masura a fost adoptata și de alte țari, implica […]…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control. „As vrea sa fac si eu o clarificare pentru ca eu am dat un interviu catorva colegi…