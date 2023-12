Prim-ministrul Marcel Ciolacu a vorbit, astazi, la telefon, cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. Ciolacu a subliniat sprijinul activ pe care Romania il acorda Republicii Moldova pentru inceperea procesului de negociere a aderarii la Uniunea Europeana. „Guvernul Romaniei va continua sa susțina puternic parcursul european al Republicii Moldova și sa fie partener de incredere in intregul proces de aderare”, a afirmat prim-ministrul Romaniei, in contextul Consiliului European desfașurat in 14-15 decembrie 2023. In cadrul dialogului telefonic dintre premierii celor doua țari – Romania și…