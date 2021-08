Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani au ajuns pe data de 8 august in Grecia și au fost laudați de nenumarate ori de ambele țari pentru tot efortul depus și pentru solidaritatea de care au dat dovada. Situația este acum sub control, iar misiunea de pe Insula Evia din Grecia a fost un real succes. Premierul Greciei, Kyriakos…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a postat pe Facebook mesajele unora dintre pompierii care se afla in Grecia pentru a participa la misiunile de stingere a incendiilor de vegetatie. "(...) cand ne intorceam de la interventie, murdari si obositi, am fost asteptati de un grup de localnici…

- Pompierii romani sunt in a treia zi de lupta cu flacarile care mistuie Grecia. Jurnaliștii scriu in fiecare zi despre profesionalismul salvatorilor romani și lauda maniera de organizare și acțiune. In acest context, aseara, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a aparut la televiziunea publica și și-a…

- Misiunile pompierilor romani continua in insula Evia din Grecia, pentru a treia zi consecutiv. Una dintre misiunile prioritare este identificarea de surse de apa, noi focare de incendiu fiind identificate constant. La temperaturi caniculare, pompierii lupta cu focul in ture de cate sase ore. ”In cea…

- Nu doar eficiența intervenției pompierilor romani ii uimește pe greci, ci și tehnica pe care aceștia au dislocat-o in insula Evia, pentru stingerea incendiilor masive de padure. Aceștia spun ca dotarea este mult superioara celei din țara lor. Un clip postat, duminica, de Peppas Dimitris, lauda echipamentele…

- Prima misiune a pompierilor salvatori in Grecia a inceput in aceasta dimineața, in zona Spathari. La misiune vor participa in prima faza 35 de subofițeri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 2 cisterne. Alaturi de ei vor fi 4 ofițeri romani, insarcinați cu dubla responsabilitate,…

- Pompierii romani trimiși sa ajute la stingerea incendiilor din Grecia sunt in drum spre statul elen. Asta dupa ce guvernul de la Atena a cerut ajutorul celorlalte țari europene in lupta cu flacarile. Echipa Digi24 va fi in mijlocul infernului din Grecia și va transmite de acolo cele mai importante informații.

- Grecia ar putea deveni prima tara europeana care elibereaza certificatele de sanatate, autoritatile de la Atena anuntand ca vor fi gata sa emita aceste documente de la 1 iunie, cu o luna inaintea termenului preconizat la nivelul Uniunii Europene. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, s-a declarat…