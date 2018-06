Tsipras a declarat pentru FT ca este deschis ideii unui acord special cu Berlinul pentru a reduce "deplasarile secundare" ale refugiatilor sositi in Europa prin frontierele sudice ale blocului comunitar.



Angela Merkel a anuntat ca va incerca sa ajunga la un acord cu partenerii sai europeni in cursul summitului de la Bruxelles in problema migratiei.



"Trebuie sa gasim o solutie in cadrul dreptului international pentru a imparti povara si pentru a nu avea o situatie nedreapta pentru tarile aflate in prima linie, dar si pentru Germania", a explicat Tsipras pentru FT.



"Pentru…