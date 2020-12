Premierul grec Kyriakos Mitsotakis, criticat pentru o plimbare cu bicicleta în plină pandemie Fotografia cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis pozand fara masca alaturi de cinci motociclisti in timpul unei plimbari cu o mountain-bike la o ora distanta de Atena a devenit virala pe retelele sociale, starnind o polemica in Grecia, aflata de peste o luna in carantina nationala, informeaza vineri AFP. In aceasta fotografie, publicata si in presa opozitiei, premierul conservator, in tinuta de ciclist, a pozat duminica pe o poteca de pe muntele Parnas, unul dintre cei trei munti care inconjoara bazinul Atenei, la 45 de km de centrul orasului, unde s-a dus cu sotia sa sa se plimbe cu bicicletele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

