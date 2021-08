Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani sunt in a treia zi de lupta cu flacarile care mistuie Grecia. Jurnaliștii scriu in fiecare zi despre profesionalismul salvatorilor romani și lauda maniera de organizare și acțiune. In acest context, aseara, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a aparut la televiziunea publica și și-a…

- Sutele de incendii violente de vegetatie din Grecia si Turcia au deteriorat calitatea aerului in estul Mediteranei. Focul a eliberat in atmosfera cantitati uriase de particule fine, iar fumul s-a raspandit pana in nordul Africii. La aceasta se adauga concentratiile mari de praf african deasupra Greciei,…

- Grecia este lovita de “cea mai grava canicula de dupa 1987”, in urma cu peste 30 de ani, a avertizat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, in timp ce mercurul termometrelor a urcat la 45 de grade luni in unele regiuni, relateaza luni France Presse, potrivit Agerpres. “Ne confruntam cu cel mai rau val…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…

