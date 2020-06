Premierul grec Kyriakos Mitsotakis efectueaza marti o vizita in Israel intr-o demonstratie a increderii in masurile anticoronavirus luate in cele doua tari, Atena sperand sa poata relansa turismul afectat de pandemie, potrivit Reuters. Impreuna cu Grecia, Israelul si Cipru sunt parteneri in proiecte energetice in Mediterana orientala, Mitsotakis avertizand totodata cu privire la eforturile de explorare ale Turciei. Israelul considera vizita drept o oportunitate de a diminua opozitia europeana fata de proiectul sau de anexare a teritoriilor ocupate in Cisiordania. Sperand sa salveze sectorul turistic…