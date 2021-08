Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis vede criza climatica drept una dintre principalele cauze ale incendiilor forestiere devastatoare din tara sa, relateaza dpa. "Subliniez ca nu este vorba despre schimbare climatica, este o criza climatica. Si noi ca tara suntem parte din asta", a spus…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis vede criza climatica drept una dintre principalele cauze ale incendiilor forestiere devastatoare din tara sa, relateaza dpa. "Subliniez ca nu este vorba despre schimbare climatica, este o criza climatica. Si noi ca tara suntem parte din asta", a…

- Prima victima raportata de autoritațile elene a fost un barbat de 38 de ani, dintr-un orașel aflat la nord de Atena. Acesta a fost lovit de un stalp electric care s-a prabușit sub efectul flacarilor, in timp ce trecea cu scuterul pe langa el. Intr-o localitate din apropiere, Konstantinos Michalos, președintele…

- Abia am trecut de jumatatea verii, iar suprafața arsa de incendiile de vegetație din Balcani, Italia și sud-estul Mediteranei a depașit deja media ultimilor ani. Este un cerc vicios. Incendiile, alimentate de seceta și valurile de caldura produse de schimbarile climatice, accelereaza la randul lor emisiile…

- Romania trimite pompieri in Grecia, sa lupte cu incendiile, dupa ce guvernul de la Atena a cerut ajutorul celorlalte state europene. La aceasta misiune vor participa și pompieri argeșeni, 11 cadre militare (1 ofițer și 10 subofițeri). „Au plecat cu o autospeciala de stins incendiile de vegetație și…

- Calitatea aerului s-a deteriorat in Grecia si in estul Mediteranei din cauza multiplelor incendii care ard in intreaga regiune, potrivit Statiei meteorologice a Observatorului National din Atena, unul dintre cele mai vechi institute stiintifice din Europa, care a analizat imaginile din satelit, informeaza…

- Calitatea aerului s-a deteriorat in Grecia si in estul Mediteranei din cauza multiplelor incendii care ard in intreaga regiune, potrivit Statiei meteorologice a Observatorului National din Atena, unul dintre cele mai vechi institute stiintifice din Europa, care a analizat imaginile din satelit, informeaza…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP.