- Inundatii de proportii s-au produs in Grecia, la Atena, la doar doua zile dupa incendiile care au provocat zeci de morti. In urma furtunii, pagube insemnate s-au inregistrat in capitala elena, Atena. Localnicii au surprins imagini dramatice din zonele lovite de furtuna. In special in Marousi, o suburbie…

- Inundatii de proportii s-au produs in Grecia, la Atena, la doar doua zile dupa incendiile care au provocat zeci de morti. In urma furtunii, pagube insemnate s-au inregistrat in capitala elena, unde au fost surprinse imagini...

- Fotografiile sau inregistrarile ce surprind cum flacarile care au cuprins zonele din jurul Atenei distrug totul in cale sunt greu de privit. La fel si cele cu urmarile focului devastator. Premierul grec a decretat trei zile de doliu. Pana la momentul de fata se stie ca sunt cel putin 74 de decese si…

- Pompieri continuau miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP, conform news.ro.Catalogat…

- UPDATE – ora 17:03 Bilantul victimelor incendiilor izbucnite in imprejurimile Atenei a crescut marti la 60, a anuntat municipalitatea din Rafina, principalul oras al zonei litorale devastate de flacari de pe coasta de est a Atticii, in timp ce tara se afla inca sub socul descoperirii macabre a 26 de…

- In urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitaliei Greciei, Atena, au murit cel putin 50 de persoane si alte peste 100 au fost ranite, informeaza presa internationala. Potrivit site-ului postului Al Jazeera, corpurile neinsufletite a alte 26 de persoane au fost descoperite marti dimineata…

- Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea fiind in stare critica, precizeaza agentia DPA. Pescari, personal din cadrul Pazei de Coasta si turisti au intervenit cu ambarcatiuni pentru a salva peste 700 de persoane aflate pe mai multe plaje si zone de coasta unde s-au refugiat din calea…

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat miercuri ca nu va semna acordul privind schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, la care s-a ajuns cu Grecia la nivel de prim-ministri, informeaza Reuters. Premierul macedonean, Zoran Zaev, si omologul sau grec, Alexis Tsipras, au convenit…