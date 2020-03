Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, le cere parlamentarilor partidului de guvernamant, Noua Democratie, precum si ministrilor si secretarilor de stat, "sa doneze jumatate din salariul lor pentru urmatoarele doua luni, pentru consolidarea contului special impotriva coronavirusului", potrivit Naftemporiki,…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus și se va auto-izola in Downing Street. El are simptome ușoare și va fi in continuare responsabil de gestionarea crizei de catre guvern, a confirmat un purtator de cuvant al guvernului. „Dupa ce ieri s-a confruntat cu simptome…

- "Putem inversa tendinta in 12 saptamani", a apreciat seful Guvernului joi seara in timpul punctului sau de presa zilnic, la Downing Street. Regatul Unit, care deplange 144 de morti, recomanda evitarea adunarilor si munca de acasa, insa fara sa recurga in acest stadiu la masuri constrangatoare. Scolile…

- Premierul interimar Ludovic Orban spune ca „stirea zilei este ca a ajuns coronavirusul la Guvern”, precizand ca nu a fost in Guvern, ci in aparatul de lucru al Executivului, fiind vorba de o persoana care lucreaza la compania care asigura cateringul.

- Premierul desemnat Florin Cițu nu știa despre alerta de coronavirus de la Guvern, adaugand ca „nu are ce sa comenteze”.„Nu am ce sa comentez. Nu știu. Trebuie sa avem cu toții norme de igiena”, a spus Florin Cițu, inaintea ședinței PNL, de la Parlament. Fiul bucataresei de la Guvernul…

- Doi oficiali de la Casa Alba au declarat, pentru CNN, ca ar putea cere Congresului finanțare suplimentara, saptamana urmatoare, pentru a combate coronavirusul și pentru a liniști ingrijorarile unei epidemii in SUA, potrivit Mediafax.Reprezentanți ai Guvernului au lucrat in acest week-end la…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca lista obiectivelor din acordul cu PNL nu a fost indeplinita "nici pe jumatate", precizand insa ca, intr-o intalnire avuta cu premierul Ludovic Orban, acesta a confirmat ca sunt avute in vedere si obiectivele restante."M-am intalnit in dupa amiaza zilei…

