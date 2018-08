Premierul grec alocă 500 de milioane de euro pentru gestionarea catastrofelor naţionale Tsipras promite 500 de milioane de euro in vederea gestionarii catastrofelor, in urma incendiilor din Atica al caror bilant a crescut la 93 de morti. ”Ceea ce este important astazi este sa se ancheteze in mod obiectiv cu privire la cauzele acestei tragedii si sa se ia toate masurile necesare pentru a se face astfel incat sa nu se repete”, a declarat el joi intr-un discurs televizat, in care a anuntat aceasta investitie sustinuta cu fonduri europene de ajutorare, informeaza news.ro.



Bilantul incendiilor a crescut joi la 93 de morti, dupa decesul unei femei la varsta de 78 de ani

Sursa articol si foto: rtv.net

