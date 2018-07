Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a vizitat luni orasul Mati, pentru prima data de cand acesta a fost afectat de incendiul de vegetatie in urma caruia 91 de persoane au murit, relateaza Reuters.

- Episcopul Amvrosios de Kalavryta crede ca incendiile devastatoare din Grecia sunt cauzate de lipsa de credința a prim-ministrului grec. „Premierul ateu Alexis Tsipras a atras mania lui Dumnezeu. Ateii din...

- 74 de morti si aproape 200 de raniti este cel mai recent bilant al incendiilor de vegetatie din Grecia. Sute de masini si mii de case au fost înghitite de flacari și peste 100 de oameni au fost dati disparuti.

- Bilantul victimelor incendiilor izbucnite in imprejurimile Atenei a crescut marti la 60, a anuntat municipalitatea din Rafina, principalul oras al zonei litorale devastate de flacari de pe coasta de est a Atticii, in timp ce tara se afla inca sub socul descoperirii macabre a 26 de corpuri carbonizate,…

- Premierul grec Alexis Tsipras a anunțat astazi doliu național de trei zile pentru victimele incendiilor forestiere din țara, in urma carora au decedat peste 60 de persoane, transmit agențiile de presa elene, citate de moldpres.md.

- La inceputul secolului al XIX-lea, Lord Thomas Elgin muta sculpturile de marmura din Partenonul din Atena in Regatul Britanic, pe cand Grecia se afla sub dominatie otomana. Inca de la castigarea independentei, in 1832, Grecia a solicitat Marii Britanii returnarea artefactelor, insa fara succes. Marti,…

- Premierul grec, Alexis Tsipras, a aparat joi la Lesbos controversatul acord migratoriu incheiat intre UE si Turcia, incercand in acelasi timp sa potoleasca nemultumirile pe aceasta insula unde sunt blocati aproape 9.000 de refugiati si migranti, transmite AFP. "Fara acest cadru, lucrurile puteau fi…